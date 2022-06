Mujer se casa con un muñeco de trapo y hasta tiene un hijo con él

La historia se viralizó en TikTok en los últimas semanas aunque lleva más de medio año que ocurrió este enlace matrimonial totalmente extraño.

Se trata de la brasileña Meirivone Rocha, una mujer que decidió casarse en diciembre del año pasado con Marcelo, un muñeco de trapo que la madre de la joven realizó especialmente para ella, aunque toda la historia de amor comenzó en 2020.

“Quería una pareja de baile porque soy bailarina y no encontraba a nadie que bailara conmigo. Llegué a mi madre y le pedí que hiciera un muñeco de trapo para bailar conmigo. Ella lo hizo y una amiga mía me sugirió que le pusiera Marcelo, porque así es Merivone y Marcelo”, compartió Meirivone al portal NeedToKnow.

Meirivone contó que se enamoró de Marcelo a primera vista en 2020 y después de un año decidió casarse con el juguete tamaño real y sus seres queridos la apoyaron con esta aventura que incluso fue transmitida a través de sus redes sociales.

También reveló que lo único que no le gusta de su esposo es que no trabaja y ella debe cubrir todos los gastos, sin embargo, lo describe como al hombre que siempre quiso en su vida.

“Él no pelea conmigo, no discute y simplemente me entiende. Marcelo es un gran y fiel esposo […] todas las mujeres lo envidian. La vida de casada con él es maravillosa”, declaró.