Subastan pelota de ‘Naufrago’ que Tom Hanks protagonizó en 300 mil dólares

De acuerdo a medios internacionales, una de las tres pelotas que se utilizaron durante el rodaje de la película ‘Naufrago’ que protagonizó Tom Hanks en el año 2000.

Como recordarás la pelota fue nombrada por el protagonista como la marca, ‘Wilson’ y se convirtió en su fiel acompañante en esta aventura por una isla desierta, ahora una de estas pelotas se subastó por la casa ‘Prop Store‘, incluso alcanzó un precio récord.

Además la puja superó lo estimado por la casa de subastas, ya que se tenía contemplado venderla en al menos 80 mil dólares.

Get your tissues at the ready – everyone's best friend Wilson is going under the hammer soon…! #Castaway #PropStoreLiveAuction pic.twitter.com/CtzwO5c8DH

