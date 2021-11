Shakira causa revuelo al recordar a su ex Antonio de la Rúa

Este fin de semana Shakira celebró el 20 aniversario de su disco “Laundry Service” y a través de sus redes sociales compartió detalles sobre cómo festejaría el lanzamiento de este material discográfico con una edición especial.

Incluso por medio de su cuenta de Twitter compartió algunos datos curiosos de la realización de este disco.

Uno de estos tuits se convirtió en tendencia en la plataforma y es que escribió detalles de “Objetion”, canción que realizó con ayuda de un diccionario y sobre el ritmo aseguró que decidió hacer un tango debido a su relación con Antonio de la Rúa.

I wanted to do a tango because at the time I was dating an Argentinian and was learning the dance and was immersed in the Argentine culture. #LaundryService20 #TimsListeningParty

