Sophia Urista, la cantante que orinó en la cara de un fan en pleno concierto rompe el silencio

La semana pasada ocurrió un evento que causó polémica en redes sociales, ya que Sophia Urista vocalista de la banda Brass Against ya que se orinó en el rostro de un fan en pleno concierto durante el festival de música ‘Welcome to Rockville’ en Daytona Beach, Florida.

Fue durante el primer día de este festival de cuatro jornadas que se realizó en esta edición, donde la vocalista se orinó en el rostro del fanático argumentando que quería hacer un verdadero espectáculo de eso.

Concert #BrassAgainst #sophiaurista chanteuse du groupe propose 1douche dorée à 1spectateur. Il accepte.Elle lui pisse dessus pendant qu’elle interprète Wake up.Le mec reste endormi car il accepte et repart ravi,trempé de pisse sa caméra sur le front. Next de la merde? Dégénérés pic.twitter.com/LRwGraazEr

Todo lo anterior quedó grabado y posteriormente lo subieron a las redes sociales, donde rápidamente se viralizó pero causó críticas por parte de los usuarios. Por lo que decidió disculparse de manera pública.

“Fui demasiado lejos. Siempre he empujado los límites en la música y en el escenario. Esa noche, no tuve límites y empujé demasiado lejos. Amo a mi familia, a la banda y a los fans más que nada y sé que algunos se sintieron heridos u ofendidos por lo que hice. Me disculpo con ellos y quiero que sepan que no quería hacerles daño”, explicó Sophia Urista, la líder de la banda en su cuenta oficial de Instagram.