Omar Chaparro pide tips a sus fanáticos para perder 14 kilos

El actor y comediante ha recurrido a las redes sociales para pedirles a sus seguidores sus consejos para perder 14 kilos, los cuales tuvo que ganar para poder interpretar un papel en la película ‘The Wingwalker’.

Esta película es la ópera prima de una productora creada en Monterrey llamada ‘Pa’Cha films’ y contará con Omar Chaparro, quien le dará vida al personaje principal llamado Julián Álvarez. De acuerdo a la trama oficial se trata de un hombre que tiene a su hija enferma, al momento de que le programan un trasplante de corazón, el padre es deportado.

A través de sus redes sociales, Omar Chaparro ya había compartido cómo estaba cambiando radicalmente su apariencia por este papel y ahora hizo lo mismo para despedirse de su personaje.

“Ya casi es tiempo despedirme de #JulianAlvarez y con él de estos 14 kilos que tuve que subir para interpretarlo. Les pido me den todos sus tips y consejos para bajarlos, qué ejercicios, dietas o suplementos me recomiendan? Los leo a todos”, escribió en su Instagram Omar Chaparro.

Por el momento la publicación acumula más de 229 mil reacciones en la plataforma y ha recibido toda clase de comentarios donde algunos famosos aseguran que se ve muy bien, incluso felicitaciones por su compromiso en este tipo.

Además en un video que colgó en la misma plataforma y que realizó desde la cuenta de TikTok, con una pantalla dividida se ve en un lado un chat grupal de la familia Chaparro y en otro el cantante comiendo mientras un mensaje de voz de doña Chayo criticando su alimentación.

“Hijito, siempre has sido bien disciplinado y ahora que te vi, me fijé que comes con mucha ansiedad, por eso me preocupé y te dije que le fueras bajando a la comida”, el actor se quedó pensando en las palabras de su madre mientras comía una galleta.