Sacan a Lizbeth Rodríguez de una boda por exhibir al novio

Fue la noche de este miércoles cuando se dio a conocer un vídeo en el que Lizbeth Rodríguez interrumpió la boda de los creadores de contenido, Celeste Pellegrini y Banaz asegurando que el novio le había sido infiel a su prometida.

Cabe señalar que ambos son amigos de Lizbeth Rodríguez a quienes conoció en Badabun. En el vídeo que fue difundido por medio de la cuenta oficial de Instagram de Tv y Novelas, se aprecia el momento en el que la YouTuber confronta a Banaz e insinúa que una de las damas de honor es la involucrada.

“Celeste, Banaz te es infiel. ¿Hay alguna de las damas que tenga algo que decir?. Dile, dile lo que hiciste el fin de semana pasado. Celeste no te cases, por favor. Dile Banaz, díselo, cuentaselo. Celeste por favor no te cases, Celeste él no te quiere de verdad”, expresó Lizbeth en medio de un silencio abrumador durante la ceremonia.