El peleador de MMA, Ricardo ‘Loco’ Arreola golp3a a graffitero que rayó su auto

A través de las redes sociales se ha viralizado un video en el que Ricardo ‘Loco’ Arreola, peleador de Artes Marciales Mixtas, reacciona ante el graffiti que un hombre le hizo a su auto.

En el clip, el ‘Loco’ detalla que los hechos ocurrieron afuera de las instalaciones donde entrena y le dio coraje ver lo que le hacían a su vehículo.

“Cosas que pasan en el centro de Monterrey. Llegué a entrenar aquí al box y donde me estaciono llega un vato y lo empieza a rayar con spray, ahorita les voy a enseñar el vídeo y la neta no creo haber pasado de verga, pero pinche gente, pero o sea qué pedo wey, me dio coraje”, expresó.