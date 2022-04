Captan a Christian Nodal con otra mujer en Tabasco

Después de que Christian Nodal fuera involucrado sentimentalmente con la hermosa rubia Mariana Ríos, ahora aparece con otra guapa mujer a su llegada a Tabasco.

A través de las redes sociales comenzaron a circular varias imágenes del cantante llegando a Tabasco para el espectáculo ‘Forajido Tour’, junto a su equipo de trabajo y una misteriosa mujer de una larga cabellera negra con quien se mantenía muy cariñoso.

En la cuenta TikTok de la usuaria @marissapereaoficial, se pueden ver estas imágenes cuando el interprete llegó en un jet privado y aunque en estas fotos no comprueban que podrían tener un romance, en otras si se le vio cercano a la guapa mujer.

Estas son la imágenes que comprueban que podrían estar en un romance.

Christian Nodal es captado con otra mujer. pic.twitter.com/eytqU9DYND — Videoteca_gt (@Videoteca_gt) April 12, 2022

A través de las redes sociales del programa de espectáculos revelaron la identidad de esta guapa mujer, asegurando que se trata de Aurora Cárdenas. De acuerdo a su cuenta oficial de Instagram se dedica a las bienes raíces y es CEO de una compañía llamada ‘I did it for you’.

Aquí algunas de las fotografías que comparte la guapa empresaria.

Se da a conocer la identidad de la nueva conquista de Christian Nodal