Polémico video de supuesto alien captado en Las Vegas desata furor en las redes sociales

Las redes sociales se han visto inundadas por un intrigante video que muestra lo que parece ser un encuentro cercano con vida extraterrestre en Las Vegas. Este material ha generado una gran controversia y conmoción entre los usuarios, quienes no han dejado de comentar y compartir las impactantes imágenes.

El video, que se habría grabado a finales de mayo pero se dio a conocer recientemente, presenta a una extraña figura antropomorfa con características físicas que se alejan de lo que conocemos como humano. El supuesto extraterrestre, cuya altura supera los dos metros, exhibe un torso desproporcionadamente grande en comparación con el resto de su cuerpo. Sus extremidades se encuentran alargadas y su rostro muestra rasgos distintos a los nuestros, con unos ojos que parecen brillar misteriosamente.

Uno de los aspectos más intrigantes del video es la llamada al 911 realizada por la persona que capturó las imágenes. En la llamada se menciona a este ser como un “sujeto no humano muy largo”. Algunos sugieren que la luz brillante que se observa en el video podría ser la nave espacial desde la cual habría llegado este alien a la ubicación de la familia. Esta teoría se fortalece debido a un acontecimiento previo, cuando la policía de Las Vegas compartió un clip en el que se aprecia una luz verde descendiendo del cielo. Pocos minutos después, recibieron una llamada de una ciudadana que afirmaba estar viendo a dos extraterrestres en su propia casa. Esta conexión temporal ha llevado a muchos a creer que ambos sucesos están relacionados.

A few weeks ago a Las Vegas Metro Police officer's bodycam captured a UFO falling out of the sky. A few minutes later a family called 911 complaining about 9-foot-tall "non-human" beings standing in their backyard. pic.twitter.com/QblTHkUxQC

— Las Vegas Locally 🌴 (@LasVegasLocally) June 8, 2023