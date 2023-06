Shakira y Lewis Hamilton: ¡El romance del momento!

El mundo del espectáculo se encuentra revolucionado con la noticia del posible romance entre la talentosa cantante colombiana Shakira y el exitoso piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton. La revista estadounidense ‘People’ ha asegurado que esta pareja está comenzando una relación sentimental, respaldando su información con fuentes cercanas a ambos artistas.

Según la revista, Shakira y Lewis Hamilton viven una relación llena de diversión y coqueteo, donde pasan tiempo juntos y se encuentran en la etapa inicial de conocerse. Aunque ni la cantante ni el piloto de Mercedes han confirmado oficialmente esta noticia, no podemos ignorar los avistamientos de ambos después del Gran Premio de España.

Después de una emocionante carrera en Barcelona, donde Hamilton se destacó obteniendo el segundo lugar, la pareja fue vista disfrutando de una cena junto a amigos. Pero eso no es todo, con anterioridad se les había visto compartiendo momentos de alegría en un yate en Miami, Florida.

La evidencia de este romance también ha llegado a través de las redes sociales, donde un usuario compartió un video en el que se puede apreciar a Shakira en una discoteca de Barcelona junto al piloto de Fórmula 1, así como la presencia de los destacados jugadores del Paris Saint-Germain, Neymar y Kylian Mbappé. Sin duda, esta sería la primera relación oficial de Shakira después de su separación del futbolista Gerard Piqué, tras los rumores de infidelidad que surgieron a finales del año pasado.

Shakira with Lewis Hamilton, Mbappé, and Neymar in Barcelona last night. 💃🏽pic.twitter.com/ar3ztX5c8I

— shakirastuff | fan account (@shakirastuff_) June 5, 2023