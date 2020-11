Ofrecen 50 mil pesos por ver 25 películas Navideñas

El mejor empleo combina a los cinéfilos y amantes de de la Navidad y una empresa está ofreciendo 50 mil pesos solo por ver filmes de la época.

La empresa Reviews.org esta ofreciendo una vacante y ofrecen 2 mil 500 dólares, lo equivalente a 50 mil pesos mexicanos, por ver 25 películas en 25 días, además el empleo incluye una suscripción a siete plataformas de streaming durante un año.

Esta empresa se dedica a reseñar los productos y servicios que ofrecen, ahora busca la mejor película navideña de la historia, por lo que los candidatos deben estar dispuestos a ver las películas en este periodo de tiempo.

It’s time to choose between two of last week’s champs in our holiday movie treat bracket: hot cocoa and gingerbread cookies. Which is your fav? Vote below!🍬

To apply for a chance to get paid $2,500 to watch 25 holiday movies in 25 days, visit us at:https://t.co/ohePoEu50F pic.twitter.com/QURqkYFNQi

— Reviews.org (@reviews_org) November 24, 2020