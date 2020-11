Matthew McConaughey se defiende ante declaraciones de Kate Hudson

Las historias de amor que solemos ver en pantalla suelen estar con verdades detrás de cámaras que solamente algunos pocos admiten, como es el caso de los besos que hay en las películas románticas.

Así lo dejó ver recientemente Kate Hudson, quien recientemente reveló a Gwyneth Paltrow en el podcast de Goop que besar a Matthew McConaughey, no era nada bueno. Como recordarás ambos actores comparten créditos en ‘Cómo perder a un hombre en 10 días’ así como en ‘Amor y tesoro’.

“Honestamente, siento que no he tenido los mejores besadores. Siento que debería haber tenido mejores” y aseguró que sus escenas románticas con McConaughey no fueron buenas. “La cosa es que, cada vez que he besado a McConaughey, era como si algo incómodo estuviera sucediendo… como cuando nos estábamos besando al final de “Fool’s Gold”… él tenía toda la cara con mocos”, detalló a Paltrow.