Mujer hace fiesta temática de Karely Ruiz para su esposo y se viraliza

Una de las mujeres mexicanas que más dinero ha ganado en OnlyFans es Karely Ruiz, quien además ha ganado cada vez más popularidad en las redes sociales.

Ahora mismo se ha viralizado la fiesta temática de Karely Ruiz que realizó una mujer para su esposo, con imágenes de la estrella de OnlyFans en los vasos, pastel y hasta un enorme póster causó polémica entre los usuarios de la web.

El resultado de esta inusual fiesta la compartió la misma mujer a través de su cuenta de TikTok, donde ha causado toda clase de reacciones, desde quienes la celebraron hasta las que la criticaron.

En el video se puede leer que el pastel dice “Para el tóxico” y una imagen de la modelo de OnlyFans.

Además la mujer compartió algunas fotografías del festejo en su cuenta de Facebook.

“Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron, si hay algo en esta vida que es muy valioso, es el tiempo y eso no se le da a cualquiera. Me encantó verlos, abrazarlos y disfrutar este gran momento que significa mucho para mí. Celebrar la vida de mi viejo y verlo disfrutar no tiene precio. Millones de gracias a todos! Pongan aquí las fotos de los que me faltaron! Quiero tenerlas todas!!”, escribió la joven en su cuenta de Facebook.