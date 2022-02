Mamá fit responde a la mujer que la trató de denigrar en un vídeo

Después de que se viralizara un vídeo en redes sociales de una mujer exhibiendo a una mamá fit por su forma de vestir, a través de su cuenta de Facebook, la modelo fitness pero también abogada decidió mandar un mensaje especial por medio de su cuenta de Facebook a todas las personas que le mostraron su apoyo.

En el vídeo se puede ver a la mamá fit, usando ropa deportiva, llevando a su hijo a la escuela y le ayuda con su mochila, lo toma de la mano y caminan juntos a la puerta: “Por gente como esa me dan ganas de cambiar a mi hijo de colegio, que asco”, expresa la persona que publicó el vídeo en las redes.

“Sus planes no salieron como hubiera querido, tuvo las peores intenciones al subirlo y exponerme y referirse así hacia mi. Pero este post no es para hablar de esa mujer. Es para agradecerle a todas esas personita que estuvieron a mi lado mi bella familia, amigos y personas que no me conocen me demostraron su apoyo tan bonito y personas que subieron fotos, videos, imágenes mías diciéndome cosas que me hicieron llenar los ojos de lagrimas de felicidad, supe qué hay más personas buenas, empaticas , y con amor en sus corazones. Soy una Mami Fit que trabaja y cuido que mi hijito con todo el amor del mundo, y no hago nada malo a nadie la gente que me conoce sabe que tengo un corazón lleno de amor y valores”, expresó Vanesa, quien es originaria de Bolivia.