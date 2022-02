Ninel Conde ya tiene su cuenta en OnlyFans

Fue en el mes de junio del año pasado cuando Ninel Conde les preguntó a sus más fieles seguidores de Instagram si abría una cuenta de OnlyFans, plataforma que paga a sus usuarios por el contenido que comparten con suscripciones mensuales.

Después de más de medio año, la actriz y cantante, decidió comenzar el mes del amor y la amistad anunciado que ya tiene su propia página en la plataforma y lo hizo con una lencería roja a través de su cuenta verificada de Instagram.

“Mis bombones, ahora sí… TENEMOS ONLY FANS. Por fin puedo compartirles esta noticia que me había estado guardando, podrán ver contenido exclusivo y de calidad en onlyfans.com/ninelconde, como este sneak peak que les dejo. Lo que verán allá no lo han visto en ninguna otra parte. No puedo esperar a que por fin lo vean todo… ¿Se unirán a mi club de contenido exclusivo?”, escribió Ninel.