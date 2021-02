James Gunn reacciona al viral de niños contra Thanos

La semana pasada se viralizó un divertido vídeo sobre una épica batalla entre Thanos versus ¿Batman? y James Gunn reaccionó al momento de la mejor forma. El alcance de las redes sociales pueden lograr todo tipo de sorpresas y que un vídeo de una fiesta infantil llegara a los ojos del director de ‘Guardianes de la Galaxia’ ha sido completamente hilarante. Por lo que el clip continúa siendo tendencia.

El vídeo muestra una fiesta infantil realizada en un salón de fiestas ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México. Lo más gracioso de dicho clip es que se mezclan los grandes universos de Marvel y DC.

En batalla podemos ver a Thanos contra Batman, pero también a Spider-Man, Iron Man y el Capitán América. De un momento a otro cuando el Caballero de la noche tiene sometido al super villano, un pequeño perdió el miedo y se fue directo al rostro de Thanos, pero eso no fue todo, más niños se unieron al ataque.

I finally start working on my dream Marvel-DC cinematic crossover & some bastard leaks footage on the first day of shooting. So uncool. pic.twitter.com/FIPK7fGKIH

— James Gunn (@JamesGunn) February 20, 2021