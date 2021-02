Yalitza Aparicio será una de las conductoras en los ‘Globos de Oro 2021’

Una vez más Yalitza Aparicio volverá a los escenarios como conductora. Fue el año pasado cuando la actriz oaxaqueña condujo la edición delos Grammys latino y ahora será una de las conductoras en los Globos de Oro 2021.

El paso por la industria del entretenimiento para Yalitza lleva más de dos años desde que apareció en la premiada cinta “Roma” y desde entonces no ha dejado que su brillo se apague. Ahora, además de ser vocera de los derechos humanos.

Yalitza Aparicio conducirá el show previo de los Globos de Oro 2021 para la cadena TNT, en donde la actriz abordará en compañía de Leticia Sahagún sobre los nominados de este año en la esperada gala que se transmitirá el próximo 28 de febrero.

“Estoy muy contenta de aparecer ahora de este lado, creo que me voy a sentir relajada viendo las reacciones de los nominados, pues ya conozco en persona lo que sucede ahí. Se me van a remover muchos recuerdos de aquel día: los nervios, la sensación de no tener idea de lo que estaba pasando”, agregó que ahora podrá analizarlo todo.