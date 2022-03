Jake Paul ofrece 15 millones de dólares por pelea entre Will Smith y Chris Rock

Después de la polémica noche que se vivió en la entrega 94 de los premios Oscar, en la que Will Smith abofeteó a Chris Rock por la broma de mal gusto que hizo el comediante sobre el físico de Jada, debido a la alopecia que padece, el boxeador, Jake Paul ha hecho una controvertida propuesta.

El también youtuber, quiere que Will y Chris se enfrenten en su cartelera. Fue a través de su cuenta oficial de Twitter que Jake Paul ofreció 15 millones de dólares a cada uno para organizar una función de box para el próximo mes de agosto.

View this post on Instagram

I got $15m for Will Smith and $15m for Chris Rock ready to go

Let’s do it in August on my undercard https://t.co/jBYIpHOTk2

— Jake Paul (@jakepaul) March 28, 2022