Will Smith se disculpa con Chris Rock en un comunicado

Fue a través de sus redes sociales que el actor Will Smith ofreció una disculpa de manera pública al comediante que fungió como conductor en la ceremonia de los premios Oscar este domingo 27 de marzo.

En el comunicado, Will Smith reconoció el error de su reacción, pero mantuvo con firmeza que la broma que se le hizo a Jada estuvo fuera de lugar, finalmente se disculpó con Chris Rock, con La Academia y sobre todo con el equipo de la película que le dio un Oscar.

“La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento en los Premios de la Academia de anoche fue inaceptable e inexcusable. Las bromas a mi costa son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente.

Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estaba fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad.

También me gustaría disculparme con la Academia, los productores del programa, todos los asistentes y todos los que lo vieron en todo el mundo. Me gustaría disculparme con la familia Williams y mi familia King Richard. Lamento profundamente que mi comportamiento haya manchado lo que ha sido un viaje maravilloso para todos nosotros. Soy un trabajo en progreso”, se lee en el comunicado que ya acumula más de 2 millones de reacciones en su cuenta de Instagram.