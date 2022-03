Arrestan a Ezra Miller por alterar el orden público

El actor Ezra Miller, actor de ‘Fantastic Beasts’ y ‘The Flash’, fue arrestado por alteración al orden público y acoso en Hawai.

Fue a través de un comunicado publicado en las redes sociales del departamento de policía de la isla que se dio a conocer el arresto actor de 29 años. Según el reporte Ezra Miller protagonizó un incidente en la ciudad costera de Hilo en la madrugada de este lunes.

Aunque el dueño del bar le pidió al actor que se calmara en varias ocasiones, este continuó con su comportamiento, por lo que llamaron a la autoridad. Finalmente, Miller quedó en libertad, después de pagar una fianza fija en 500 dólares.

3-28-22 Vermont Visitor Arrested for Disorderly Conduct and Harassment in Hilo https://t.co/12RMQ3eckH

— Hawaii Police Department (Official Site) (@Hawaii_Police) March 29, 2022