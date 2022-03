Belinda confirma que no regresará a México

La semana pasada Belinda compartió a través de sus redes sociales que se encontraba en entrevistas de promoción, debido al próximo estreno de la serie española ‘Bienvenidos a Edén’, la cual estrena el próximo 6 de mayo en Netflix.

Durante una entrevista que ofreció al medio de comunicación MegaStarFm, Belinda sorprendió no solo al revelar sus planes en la música, sino sus planes a futuro. Para la escena musical Belinda colaboró en la realización de dos temas para la serie.

“Justo compuse dos canciones para la serie y una de ellas tiene ese toque electrónico, porque mi personaje se llama África y es una DJ famosa. El otro tema, el de cabecera, es más cinematográfica, melancólica y con un mensaje personal. Me gusta porque me quité como a Belinda, me puse a componer y es algo completamente distinto a lo que han escuchado de mi”.