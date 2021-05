Influencer brasileña se arrepiente de bicheptomía

Desde hace unos días circula en redes sociales el vídeo que compartió una joven influencer brasileña en el que confiesa su arrepentimiento por someterse a una bicheptomía.

Se trata de Jessica Frozza, una famosa TikToker que se sometió a una cirugía que cambió radicalmente su rostro y no le agradaron los resultados ya que no era lo que ella esperaba.

A través de su cuenta compartió un mensaje y ahora su caso se ha viralizado en redes sociales: “Me convertí en una calavera, ¿por qué nadie me avisó? Mi cara se cayó, no reconozco mi rostro. Hay muchos factores que pueden influir en que algo salga mal cuando uno se somete a una cirugía la vida está en riesgo no solo en las de cuestión estética si no en lo que se refiere en la salud”, expresó Jessica.