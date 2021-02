Ex amorosa denuncia a médico por cirugías plásticas

Katherinne Huerta mejor conocida como ‘Bellakath’ y ex participante de ‘Enamorándonos’ utilizó sus redes para denunciar a un médico que le realizó cirugías estéticas.

El médico que fue identificado como Eduardo Arturo Gómez Casarrubias, operó a la influencer de una lipoescultura e implantes de seno, sin embargo, ha tenido múltiples problemas de salud por estas operaciones.

“Las bubis me comenzaban a doler con el frío, como si se me estuvieran congelado o trajera unas bolsas de hielo dentro, con esa sensación. Y el abdomen tenía un cúmulo de grasa de un lado más que del otro. En pocas palabras, quedé deforme y me había dejado la zona púbica toda gorda.No tiene ni un año que me operó”, declaró.