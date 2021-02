Mariana González revela todas las cirugías a las que se ha sometido

El nombre de Mariana González es cada vez más popular en la web. No solo por su relación con Vicente Fernández Jr., también por su gran influencia en redes sociales, también porque ha demostrado ser muy empática.

Por eso su sinceridad se ha convertido en una de sus caracteristicas más aplaudidas, incluso en sus más recientes historias breves decidió responder las preguntas más íntimas de sus seguidores. En las respuestas Mariana reveló detalles de las cirugías a las que se ha sometido.

“Tengo lipoescultura, tengo aumento de busto, mis glúteos es grasa no es implante y me he hecho retoquitos en mi cara también”, detalló. Además agregó que se ha sometido a una bicheptomía, lipo de papada, relleno de labio, además de otro relleno en la barbilla.