Hombre lanza pastel la pintura de La Mona Lisa en Francia

La noticia le ha dado la vuelta al mundo, después de que un hombre lanzara un pastel a la pintura más famosa del el Museo de Louvre.

Los hechos ocurrieron este domingo, cuando un visitante llegó en silla de rueda, fingiendo la discapacidad para acercarse al famoso cuadro de La Mona Lisa obra del artista Leonardo Da Vinci y aprovechó el momento para lanzar el pastel.

Elementos de seguridad sacaron al sujeto, varios testigos del momento compartieron a través de las redes sociales el cuadro con el pastelazo y cuando el hombre fue expulsado del museo mientras pronunciaba un discurso ecologista.

Can anybody translate what ole dude was saying as they where escorting him out?😂 pic.twitter.com/Uy2taZ4ZMm

— Lukeee🧃 (@lukeXC2002) May 29, 2022