Mujer deja su trabajo para abrir su cuenta de OnlyFans y su hija sigue sus pasos

A través de las redes sociales se ha viralizado la historia de una mujer, que decidió renunciar a su trabajo para abrir su página en OnlyFans, pero le fue tan bien que su hija siguió sus pasos, ahora se ganan la vida vendiendo contenido exclusivo a través de sus respectivas cuentas, incluso han colaborado juntas.

De acuerdo al portal The Sun, la mujer estadounidense reconocida en redes como la Sra. Robinson, renunció a su carrera de marketing para ganar más dinero en OnlyFans. Su hija, Amber Blake, se le unió a la edad de 24 años.

Ahora ambas tienen miles de seguidores en el sitio para adultos, sin embargo, ahora la madre ha recibido críticas pues aseguran que empujó a su hija a este mundo. Pero ambas han salido a dar entrevistas para asegurar que se sienten empoderadas al posar sin ropa.

My beautiful queen that have the best smile ever @MrsRobinsonXo pic.twitter.com/6ft9iiqv5t

— starszzxx1 (@starszzxx1) May 24, 2022