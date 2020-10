Encuentran al ciclista que se estrelló en su bici con San Juditas y se viralizó

Yulay se ha dado a conocer gracias su ingenio de encontrar a los personajes más famosos de la web y, recientemente logró dar con la ubicación del joven y su San Juditas, ambos se estrellaron en su bici contra un automóvil, hace aproximadamente dos años.

El joven que se llama Ulises tuvo un terrible accidente que lo viralizó y aunque no esperaba la fama, le llegó a su manera, tanto que la gente que lo ubicaba le pedía una foto.

A través de una divertida y corta entrevista, Ulises relató que sucedió después de haber chocado contra un automóvil y romper a su San Judas, el cuál ya está completamente reparado y listo para regresar a una peregrinación.

“La gente me ayudó. Me ayudaron a levantar mis cosas, me di a la fuga. Me escondí en el estacionamiento de Galerías, tenía miedo de que me agarrarán”, confirmó Ulises al asegurar que aparentemente había dañado el automóvil contra el que chocó.