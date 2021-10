Empleadas de Hooters se quejan por lo diminutos que ahora son sus nuevos uniformes

A través de TikTok empleadas del famoso restaurante Hooters en Estados Unidos se han quejado por su nuevo uniforme argumentando que ahora es más corto y revelador.

Las empleadas han expresado sus quejas porque aseguran que los ‘shorts’ ahora parecen ropa interior, en los clips que ya se viralizaron en la plataforma, la mujeres compararon cómo era antes su uniforme y la longitud que tiene ahora.

“Amo mi trabajo, pero no me encanta usar ropa interior para trabajar”, escribió una usuaria de la plataforma mientras mostraba sus nuevos uniformes con la siguiente leyenda: “Está bien, así que todos sabemos por qué la mitad de las chicas hooters quieren dejar y es por los nuevos shorts. No sabemos por qué. Lo hago por los nuevos pantalones cortos. Realmente no podemos culpar a los nuevos pantalones cortos. Uh puedo y culpo a los nuevos pantalones cortos”.