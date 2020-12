Difunden rescate de Santa Claus; quedó atorado en los cables de la luz

A unas horas de la entrega oficial de juguetes, Santa Claus se volvió noticia ya que quedó atorado en los cables de luz. Afortunadamente fue rescatado por el cuerpo de bomberos, ya que lo salvaron de quedar electrocutado.

Todo ocurrió en Rio Linda, Sacramento en California, donde un hombre vestido de Papá Noel quedó atorado en los cables de la luz, tras lanzarse de un paracaídas navideño y aunque muchos confundieron a los renos, él no venía acompañado.

In #RioLinda today #Santa may have lost his way but #MetroFire, @SacFirePIO & @SMUDUpdates made sure he was not long delayed.

W/o a scratch & full of good cheer we made sure Old St. Nick will use his reindeer when he sees you later this year. #MerryChristmas & #HappyHolidays pic.twitter.com/Tl3vNFzhZm

— Metro Fire of Sacramento (@metrofirepio) December 21, 2020