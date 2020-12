Rafael Amaya deja clínica de rehabilitación

A principios del mes de diciembre se revelaron detalles de las adicciones de Rafael Amaya y finalmente deja la clínica de rehabilitación. El protagonista de ‘El Señor de los cielos’ estuvo en una de las clínicas de Julio César Chávez.

Fue a través del programa ‘Ventaneando’ que se difundió la noticia sobre su dada de alta de la clínica. Carlos Appel, director de ‘Baja del sol’ y primo de Rafael Amaya, dijo confirmó su salida de la clínica, aunque no quiso revelar exactamente cuándo, se sabe que fue este martes 22 de diciembre.

“Como empleados, colaboradores de la clínica nosotros tenemos firmado un contrato de confidencialidad, el cual no nos permite platicar de ninguno de nuestros pacientes. Independientemente de (que sea su primo) eso, soy empleado de clínica, eso sería lo correcto, para no involucrarme en algo que me vaya a salir perjudicando en mi empleo”, explicó Appel sobre los detalles de Rafael.