Caso paranormal en tienda de piñatas tiene aterradora continuación

A inicios del pasado mes de noviembre, Dross conmocionó las redes sociales con un caso paranormal en una tienda de piñatas en México.

En el vídeo, Ángel David Revilla Lenoci, explicó los sucesos que el usuario de Facebook, Mario Lara, ha difundido en la plataforma, después de un mes, el venezolano, ha retomado el caso, mostrando vídeos inexplicables que han dejado a los creyentes de lo paranormal sin aliento.

Dross narró en este nuevo vídeo que un chamán realizó un trabajo para ayudarle a Mario, pero se llevó la piñata, después de varios días la actividad paranormal incrementó, por lo que decidió pedir su regreso a la tienda.

Finalmente, el dueño de la tienda fue por la piñata, la cual fue arrumbada en un coche abandonado. En su camino de regreso se alcanza a escuchar un aterrador grito, debido a esto chocó con unas piedras y cortó la transmisión que realizaba en este viaje.

Por su parte Mario Lara, publicó una actualización en su cuenta oficial de Facebook aclarando lo que sucedió después del aterrador momento que vivió en aquel camino de terracería.

“Amigos, estoy bien, he aclarado muchas veces en comentarios lo que sucedió el video pasado, pero esta ves lo pondré aquí para que no se pierda. Yo no recuerdo haber escuchado el grito, yo me asusté porque algo me sopló en el oído muy cañón, en eso aceleré y me atoré en las piedras, salí del carro y corrí porque me daba mas miedo irme en el carro”, explicó en un largo mensaje.

Posteriormente dijo que llegó a una casa y ahí le prestaron un celular para que pudiera llamar a una grúa del seguro de su automóvil, ya que se quedó sin pila y después de dos horas, llegó a su casa. Añadió que aunque le da miedo trabajar ahí no puede abandonar su negocio por este hecho paranormal.

“Para mi no es descabellado ir al cerro solo en la noche, mis amigos que me conocen saben que he ido a lugares mas peligrosos solo y hasta he acampado. Últimamente mucha banda me tira ‘hate’, hasta le han llamado a mi familia para molestarlos, no sé si sea buena idea seguir subiendo vídeos de las cosas que me pasan, de algún modo, me gusta hacerlo y compartir lo que sucede e imaginar que existen dimensiones desconocidas, cosas que no comprendemos y que por alguna razón tenemos la necesidad de encontrar sentido y lógica a todo lo que vemos y escuchamos. De cualquier modo, para los que aun creen en mi, les dejo un video reciente de hoy, con Moanita…. díganme si notan algo raro”, escribió en su Facebook.