Bob Dylan pone a la venta todo su catálogo

El cantante de 79 años decidió vender el catálogo completo de sus canciones a ‘Universal Music Publishing Group’.

Bob Dylan llegó a un acuerdo histórico y más de 600 temas compuestos durante 60 años de carrera artística.

Fue a través del New York Times, donde se dieron a conocer este cambio radical en el legado de la propiedad intelectual de la leyenda del rock, aunque por el momento no se han revelado los términos financieros, el diario dijo que se estima que fueron más de 300 millones de dólares.

Jody Gerson, el director ejecutivo de Universal Music Publishing Group, reveló en un comunicado: “Representar el conjunto de la obra de uno de los compositores más grandes de todos los tiempos, cuya importancia cultural no puede ser exagerada, es a la vez un privilegio y una responsabilidad”.

Por su parte , Sir Lucian Grainge, director ejecutivo de Universal Music Group dijo: “No es ningún secreto que el arte de escribir canciones es la clave fundamental de toda la gran música, ni es un secreto que Bob es uno de los más grandes practicantes de ese arte. Brillantes y conmovedoras, inspiradoras y hermosas, perspicaces y provocativas, sus canciones son atemporales, ya sea que se hayan escrito hace más de medio siglo o ayer”.

El cantante sigue vigente, este año lanzó “Murder Most Foul”,un tema de 17 minutos sobre el asesinato del presidente estadounidense John F. Kennedy, entre sus éxitos se encuentran, “Blowin’in the Wind”, “The Times They Are a-Changin”, “Like a Rolling Stone” y “Mr. Tambourine Man”.

Además Dylan ganó un premio Nobel de Literatura, por haber creado una nueva expresión poética dentro de la gran tradición de la canción estadounidense.