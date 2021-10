Acuden a la inauguración de restaurante y les cobran 1 millón de pesos

El restaurante del famoso chef turco Nusret Gökçe, apodado Salt Bae, inauguró su restaurante Steakhouse London y cuatro comensales acudieron a la reciente inauguración, en la que por solo una comida pagando poco más de un millón e pesos mexicanos.

A través de las redes sociales se ha convertido en un tema de conversación el alto costo que tiene el nuevo restaurante y estas personas decidieron exhibir el ticket por la elevada cuenta que terminaron pagando.

En el ticket se aprecia que el platillo más caro que ofrece este lugar es un filete denominado, tomahawk, el cual tiene un costo de más de 23 mil 700 pesos que está bañado en oro de 24 quilates. Además cuatro bebidas RedBull las venden por mil 229 pesos.

Fue a través de Reddit, donde se debatió los altos costos del restaurante, incluso la cuenta de estas personas trascendió en otras plataformas como en Twitter, donde el tema dio para una larga discusión.

so a vegetarian reviewing a steakhouse. Is this a joke?? Fried onion, mashed potatı and asparagus??? 😁😁 pic.twitter.com/rLNeeeT32q

— xyz 123 (@dishwalla2020) October 17, 2021