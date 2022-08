Yolanda Andrade y Daniela Navarro protagonizan acalorado enfrentamiento totalmente en vivo

Durante la transmisión que se realizó este domingo de manera previa a la gran final de ‘La Casa de los famosos’ hubo un tema que se debatió en vivo y fue la relación que inició entre Daniela Navarro y Nacho Casano, romance que incluso Laura Bozzo criticó fuertemente y aseguró que se trataba de una estrategia.

Incluso el futuro de esta relación se puso en tela de juicio durante la transmisión en vivo y el público participó en un sondeo.

Mientras se debatía si Daniela y Nacho seguirían juntos al finalizar el reality show, Héctor Sandarti cuestionó a Yolanda Andrade sobre este romance y la conductora no dudó en usar su sarcasmo para burlarse de esa relación, algo que no le gustó para nada a Navarro y decidió enfrentarla.

Frente a frente ambas comenzaron un duelo de dimes y diretes, en donde cuestionaron qué han hecho con sus respectivas carreras, Daniela decía desconocer por completo a Yolanda y la conductora le preguntó su profesión, a lo que respondió que lleva 14 años siendo actriz.

Tras el enfrentamiento, hubo rumores sobre una supuesta riña posterior detrás de cámaras, asegurando que tuvieron que intervenir el equipo de producción, sin embargo, eso solamente fue una especulación y no fue verdad, incluso Daniela usó su cuenta verificada de Instagram para desmentir esa versión y habló sobre este enfrentamiento.

“Lastimosamente no sé por qué le caigo tan mal, no entiendo, yo quiero pensar que es muy amiga de Ivonne y que le ofendió mucho mi discusión con Ivonne, yo no sabía quién era Yolanda cuando a mi me dicen todos los chismes, todos los videos y todas las cosas que dijo la señora Yolanda”, expresó Daniela.