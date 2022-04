Will Smith reaparece del otro lado del mundo lejos de su familia

La semana pasada se estrenó una nueva temporada del programa ‘Red Table Talk’ que es protagonizado por Jada Pinkett Smith, Willow Smith y la madre de Jada, Adrienne Banfield-Norris, a través de Facebook Watch, en el que la familia se pronunció sobre el escándalo que enfrenta por el comportamiento de Will Smith.

“Teniendo en cuenta todo lo que ha sucedido en las últimas semanas, la familia Smith se ha centrado en la curación profunda. Algunos de los descubrimientos en torno a nuestra curación serán compartidos en la mesa cuando llegue el momento. Hasta entonces… Seguiremos ofreciendo testimonios poderosos, inspiradores y sanadores como el de nuestro increíblemente impresionante primer invitado”, es el mensaje que se leyó al inicio del programa que marcó la reaparición de Jada Pinkett tras lo ocurrido en la gala de los Oscar.

Por su parte, Will está lejos de Jada, en una búsqueda de su paz interior y reapareció al otro lado del mundo. De acuerdo a varios medios internacionales el actor se encuentra en la India, en algunas imágenes que se han filtrado aparece llegando a un aeropuerto privado.

Will Smith se tomó algunas fotografías con fanáticos y con el guardia de seguridad del aeropuerto de Bombay, ciudad espiritual, en donde busca atravesar estos momentos difíciles lejos de todo, incluso de su propia familia.

En medio de la polémica, también han surgido rumores sobre un posible divorcio, esto después de que se reavivaran viejos videos donde Jada reveló que no quería casarse con Will. De acuerdo a la revista Heat, una fuente anónima reveló que Will y Jada apenas se hablan.

“Podría ser uno de los divorcios más feos de la historia del mundo del espectáculo”, destacó la fuente, quien detalló que la fortuna de Will es de 350 millones y a cuya mitad tendría derecho Jada de acuerdo a las leyes californianas.

Las imágenes de Will en la India coinciden con las recientes declaraciones de Rose Rock, madre del comediante Chris Rock, quien habló para Wis Tv de cómo vivió el escándalo pues confesó que la hizo sentirse lastimada.

“Cuando abofeteó a Chris, nos abofeteó a todos. Él realmente me abofeteó porque cuando lastimas a mi hijo, me lastimas a mí”, incluso pensó que lo ocurrido era un montaje, pero cuando vio a Will gritarle desde su asiento se dio cuenta que era real.

La Academia de Hollywood prohíbe a Will Smith asistir a los Oscar por 10 años