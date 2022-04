Alejandra Guzmán sorprende con arriesgado look completamente calva

Fue este fin de semana cuando Alejandra Guzmán sorprendió a su público al presentarse con un arriesgado look en el que apareció completamente calva.

Para su presentación en Nueva York de su gira ‘Perrísimas Tour’ que está realizando junto a Paulina Rubio, la rockera apareció con la cabeza totalmente rapada y con unos tatuajes en el cráneo.

Después de esta presentación no dudó en compartir con sus seguidores este look que fue aplaudido por sus más fieles seguidores, quienes no dudaron en expresar su sorpresa: “WTF”, “¿Se rapó?, ¿es real? nooo”, ‘Se tatuó la cabeza, qué?”, son algunos de los mensaje que se pueden leer en la sección de comentarios de Instagram.