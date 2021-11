Will Smith confiesa en documental que pensó en quitarse la vida

El actor reveló recientemente el tráiler oficial del documental ‘Best shape of my life’, donde Will Smith hizo un registro de su pérdida de peso.

Pero uno de los secretos que dio a conocer, en su serie documental, es que hubo un momento en su vida en el que pensó en quitarse la vida. En el adelanto mostró que un médico es el que está al tanto de este viaje donde perderá 20 libras en 20 semanas.

El régimen de este proceso fue la causa de que se conociera algunos problemas fundamentales en su vida.

“Cuando comencé este programa, pensé que me estaba poniendo en la mejor forma de mi vida, físicamente. Pero, mentalmente, estaba en otro lugar. Y terminé descubriendo un montón de cosas ocultas sobre mí”, explicó el actor quien también trabaja en un libro también.

En este adelanto se ve cómo esta revelación la hace Will Smith a toda su familia donde confesó que es la primera ocasión en la que sentía que estos deseos suicidas.

Este adelanto de la serie documental de Will Smith, lanzada el pasado viernes, coincide con el de sus próximas memorias, donde expone cosas sobre su vida que nadie conoce, donde enfatiza que lo que se ve en pantalla no es real.

“Lo que has llegado a entender como Will Smith, el MC aniquilador de extraterrestres, estrella de cine más grande que la vida, es en gran parte una construcción, un personaje cuidadosamente elaborado y perfeccionado diseñado para protegerme, para esconderme del mundo. Para esconder al cobarde”, expresó el actor.

La serie es original de YouTube y estará disponible el próximo 8 de octubre.

