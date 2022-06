Travis Barker fue hospitalizado de emergencia

El músico de 46 años de edad fue captado por paparazzis en una camilla para ser hospitalizado de emergencia. Travis Barker estaba acompañado de su esposa Kourtney Kardashian cuando fue trasladado a un hospital que se encuentra en Los Ángeles, California.

De acuerdo al portal TMZ, medio especializado en temas de espectáculos de Estados Unidos, Barker y Kourtney acudieron al hospital de West Hills este martes por la mañana porque Travis comenzó a sentirse muy mal.

Sin embargo, el equipo médico de West Hills sintió que Travis necesitaba atención adicional. Debido a esta razón lo llevaron en ambulancia al Centro Médico Cedars-Sinai.

Travis Barker hospitalized, his wife Kourtney Kardashian arrived at the hospital by his side. https://t.co/SROKmGn37K

