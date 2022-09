The Weeknd cancela concierto al quedarse sin voz en pleno show

Fue este sábado cuando Abel Makkonen Tesfaye, mejor conocido como The Weeknd se vio obligado a cancelar su concierto después de que se quedara sin voz.

El concierto que ofreció en SoFi Stadium, en California, Estados Unidos era parte de la gira, ‘After Hours Til Dawn’, la cual había sido pospuesta por la pandemia de COVID y reunió a más de 70 mil personas.

De acuerdo al portal TMZ, el cantante de 32 años, abandonó el escenario después de 15 minutos de que comenzara el concierto. Según relata el portal, The Weeknd estaba cantando “Can’t Feel My Face”, pero el músico no aparecía, ya intentaba solucionar el problema ya que no tenía voz.

The Weeknd loses his voice mid-show. pic.twitter.com/C2a5DXziyr — Cameron (@cameronaziz) September 4, 2022

Además los mismos portales especializados aseguran que ya le había pasado algo similar durante la canción anterior, el portal estadounidense detalla que aparentemente se le reventaron las cuerdas vocales.

El canadiense regresó al escenario visiblemente debastado para explicar lo que estaba ocurriendo, se disculpó y aguantando las lágrimas se retiró del escenario: “Me está matando… No puedo dar el concierto que quiero darles”, además Abel prometió regresar las entradas.

Posteriormente, el interprete usó su cuenta de Instagram para mandar otro mensaje a sus seguidores.

“Se me apagó la voz durante la primera canción y estoy devastado. Lo sentí ir y mi corazón cayó. Mis más profundas disculpas a mis fans aquí. Prometo que te lo compensaré con una nueva cita”, se podía leer.

El artista ya ha pospuesto su gira dos ocasiones, le esperan conciertos por todo el mundo pues ya tiene pactadas fechas en México, Latinoamérica, Asia, Australia, Nueva Zelanda, Europa, África y Medio Oriente.

