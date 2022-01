Aseguran que The Weeknd le dedicó una canción a Angelina Jolie

Por fin la espera termino para los fanáticos de The Weeknd, quien este viernes por fin estrenó su material discográfico “Dawn FM” y algunos de sus seguidores han comenzado a sospechar que uno de sus temas tiene dedicatoria especial.

Hace algunos meses, surgieron rumores sobre el supuesto romance entre Angelina Jolie y Abel Tesfaye, debido a que fueron vistos en una cena juntos y ahora algunos aseguran que el cantante habla de esta supuesta relación.

Es en su nueva canción, The Weeknd “Here We Go Again” que tiene una aparente referencia a Angelina Jolie, la letra dice: “Mi chica nueva, es una estrella de cine. La amaba bien, la hacía gritar como Neve Campbell, pero cuando la hago reír, juro que cura mis pensamientos deprimentes, porque niña, ella es una estrella de cine, niña, ella una estrella de cine”.