Alicia Machado recibe 200 mil dólares y gana con 40 millones de votos ‘La Casa de los Famosos’

La ex Miss Universo se convirtió en la ganadora y derrotó a Manelyk obteniendo más de 40 millones de votos en el famoso reality show ‘La Casa de los Famosos’ de Telemundo que este lunes llegó a su fin.

En redes sociales Alicia Machado compartió el momento exacto en el que la venezolana es nombrada como la ganadora del reality, agradeciendo a sus seguidores el apoyo que le brindaron al votar por ella.

View this post on Instagram

Después de que saliera de la casa Mane, Alicia salió por un momento al patio a agradecer lo que estaba sintiendo en esos momentos al ser nombrada la ganadora de los 200 mil dólares.

“Gracias papá, gracias a la Virgen de Guadalupe que no me deja nunca sola. Gracias papá, te amo papá. No puede ser”, expresó Alicia Machado mientras rompía en llanto.