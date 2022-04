Gussy Lau confirma su romance con Ángela Aguilar

Después de que se filtraran las imágenes de Ángela Aguilar y Gussy Lau, el compositor ha confirmado su romance.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que tuvo una transmisión en vivo con la periodista de espectáculos conocida en redes sociales como ‘Chamonic’ y con ella confesó que mantienen una relación desde mediados de febrero.

Gussy Lau aseguró que la familia de Ángela Aguilar está de acuerdo con su relación y la cantante conoce a sus papás, además aclaró que su relación no inició en marzo del año pasado, que es cuando Pepe Aguilar lo contrató, sino que su relación surgió recientemente.

“Quiero aclarar algo, hasta me han ofrecido dinero. Es algo sencillo que se está saliendo de contexto. Está circulando una foto de Ángela y mía, que alguien, yo la subí a mis closefriends. Ok. Andamos juntos, para no hacerte el cuento muy largo, tenemos saliendo mitad de febrero un par de semanas. Todo se mantiene privado, por error un ‘close friend’ de los que tenía yo, le tomó un screenshot”, aclaró que se trataba de un vídeo.