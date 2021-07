Silvia Pinal fue dada de alta durante la tarde del domingo, luego de trascender que tenía un catéter conectado al corazón y tenía algunos problemas cardíacos.

La actriz utilizó las redes sociales de su hija mayor, Sylvia Pasquel para enviar un mensaje desde su casa y así tranquilizar a sus seguidores.

“Me siento muy feliz de estar muy feliz, en mi casa, con mis amigos, al ratito me voy a poner a ver que pasó (…) pero me fue bien, no fue nada extraordinario, nada grave, me siento muy feliz de que todo haya sido rápido, y bien y estoy lista para otra”, declaró la primera actriz.