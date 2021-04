Frida Sofía habla sobre Michelle Salas y Larry Ramos

Frida Sofía volvió a ser tendencia en una entrega más para Gustavo Adolfo Infante, donde finalmente habló sobre su rivalidad con Michelle Salas, quien es su sobrina y con quien ha sido comparada en múltiples ocasiones.

En esta entrevista, confirmó que siempre ha sido comparada con su sobrina, asegurando que mientras Michelle es una dama, ella es la oveja negra de la familia.

View this post on Instagram

“Cuando nos empezaron a comparar fue cuando hice lo de Playboy, ahí fueron las críticas más duras. Alguien me dijo: ‘¿Qué opinas de lo que dijo Michelle que tú eres más como Playboy y ella es más como Vogue?’, y yo de: ‘Sí, pero quién tiene la portada?’. Ahí empezó”, confirmó.

Gustavo Adolfo, confirmó que Frida ha tenido muy mala suerte en el amor, al escoger algunos prospectos que finalmente le han dado la espalda o han hecho negocios con su mamá, como Larry Ramos.

La también cantante, dio a conocer que le advirtió a su mamá no hacer negocios con él, sin embargo, Alejandra Guzmán no escuchó esta advertencia.

“Yo le dije, (le advertí), más que nada le pedí: ‘please, no hagas negocios con un ex novio mío’. Ahí está otra vez, por qué con mis ex novios, por qué. Invierte tu dinero en otra compañía mamá, le pase lo que invirtiera, pero empieza a tener sus ‘business metting’ en el barco, cuando este tiene un penthouse, de oficina, así divino”, confesó enojada.