Salma Hayek rompe en llanto al hablar de lo que significó para ella convertirse en superheroína

Este fin de semana se estrenó en las salas de cine a nivel mundial ‘Eternals’, la última película del Universo Cinematográfico de Marvel, MCU por sus siglas en inglés, recaudando 71 millones de dólares en los cines en que se ha proyectado la película durante este primer fin de semana en Estados Unidos.

Y en una reciente entrevista que ofreció Salma Hayek para Univisión, la actriz veracruzana se emocionó tanto al explicar lo que sintió cuando se puso el traje de “Ajak” por primera vez para la película ‘Eternals’.

“Me daba mucho miedo al traje, pero no les decía porque no quería que me corrieran, no sabía si iba a aguantar con eso apretado. Cuando me lo puse me solté a llorar. Vi mi cara morena, en el traje de superhéroe y al ver mi cara vi tu cara, vi mi cara de niña que tuvo que tener tanto valor para soñar en grande vi la cara de todas las niñas”, exclamó Salma evidentemente conmocionada con sus declaraciones que ofreció en entrevista.