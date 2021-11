Roberto Palazuelos se lanza contra Luis Miguel y anuncia “venganza”

El actor y aspirante a una gubernatura en en Quintana Roo, Roberto Palazuelos, arremetió una vez más contra su ex amigo, Luis Miguel, pues sigue molesto por la forma en la que fue retratado en Luis Miguel, La serie de Netflix.

Durante una entrevista con Karla Díaz en el programa “Pinky Promise”, el también conocido como “El diamante negro” comentó que no está conforme con la forma en la que se habló de él en la serie del “Sol”, “como un chismoso”; y después de quejarse de la producción, aseguró que ya cuenta con un plan para cobrársela.

“A mí me dieron una madriza, pero ya nos las cobramos… Una mañana me empiezan a llegar un chorro de insultos: ‘Pinche chismoso’… Me ponen que yo fui el chismoso y que yo le dije (que su novia, Mariana Yazbek le era infiel con Alejandro González Iñárritu). Yo ni fui”, comentó.

Roberto Palazuelos asegura que ya tiene una venganza contra Luis Miguel

En varias ocasiones pasadas, Roberto Palazuelos había aclarado que no tomaría acciones legales en contra de Luis Miguel por su aparición en la primera temporada de la serie, sin embargo, ahora aseguró que cobrará venganza y dejó entrever sus planes.

“Pero una cosa sí te digo, en el show (‘Perdiendo el Juicio’) le acabamos de dejar un regalito a Micky en el último capítulo. La venganza es un plato que siempre debe de comerse en frío”, dijo.

Después de lanzar su advertencia, Palazuelos mandó un beso a la cámara y dijo que este regalito era “con amor”.

