Rihanna confirma que está embarazada de A$AP Rocky

Fue a principios del mes de diciembre cuando comenzó el rumor del embarazo de Rihanna y finalmente la cantante acaba de anunciar que está embarazada de su primer hijo junto con el rapero A$AP Rocky.

La noticia se dio a conocer después de que apareciera una serie de fotos captadas en la ciudad de Nueva York, en donde la cantante aparece con su pancita de embarazo usando una larga chaqueta rosa desabrochada.

Estas son otras postales que ya circulan en diversas plataformas donde se confirma lo que desde diciembre se había especulado.

Además esta noticia se da a conocer después de que hace menos de un año el rapero A$AP Rocky dijera que formar una familia con Rihanna estaba en su “destino”.

Must be l̶o̶v̶e̶ babies on the brain! ❤️ Rihanna and A$AP Rocky are going to be PARENTS! See their stunning pregnancy photoshoot here: https://t.co/YyTIpcU3Y5

(📷: DIGGZY/Shutterstock) pic.twitter.com/O4mzHyJAeS

— E! News (@enews) January 31, 2022