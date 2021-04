Revelan cómo fue la vida del hermano menor de Luis Miguel

En los próximos días, se estrenará en Netflix la segunda temporada de Luis Miguel, donde contarán que fue lo que sucedió con la vida de su hermano menor, tras la desaparición de Marcela Basteri.

Pero recientemente a través de ‘Ventaneando’, liberaron una entrevista de Octavio Foncerrada, quien se convirtió en mentor y guía de Sergio Gallego Basteri.

“[Llegué a Acapulco] y ya estaba Sergio ahí, chiquito, hablaba como españolito. Y un día me dice:’¿Y tau quién eres?’. Voltea el chamaco (Luis Miguel) y le dice: ‘Mejor hazle caso al Doc’. Y empecé a disciplinarlo. Y le dije: ‘Yo me hago cargo de él con todo el amor del mundo, pero si me gustaría mucho, para que no estuviera ahí en México, llevármelo a Boston, pero no como Alex, si no irnos ahí, que viva”, declaró.