Arturo Islas explota contra influencers, tras rescatar a un elefante

Hace unas horas, Arturo Islas dio una conferencia de prensa junto a Mr. Tempo, con el fin de dar a conocer el rescate de un elefante llamado Big Boy, quien ha sido rescatado de un circo para que viva en un santuario.

En la conferencia, dieron algunos detalles de como comenzó su relación de amistad y que más tarde se extendió a llevar acabo el rescate de ‘Big Boy’.

El activista confirmó que todo ha válido la pena, para salvar la vida de muchos animales que fueron rescatados de circos por una iniciativa, que fue apoyada por algunos famosos, pero que finalmente se desentendieron del destino de los animales.

Sin embargo, durante la conferencia destacó que realizarán un documental y película con Big Boy, donde Arturo debutará como director y contarán toda su historia, para concientizar a la sociedad.

El mensaje que más ha llamado la atención fue difundido a través de su Instagram, donde informó que ningún influencer, político y famoso han ayudado a todas las especies que han sido rescatadas de circos.

“Si les hubieran importado los animales estarían aquí rajándose la madre. Hubo incluso políticos, que tampoco voy a decir nombres, no los voy a quemar, que por campaña me dijeron: ‘Trae el elefante para acá, te vamos a dar el dinero’ y me dieron atole con el dedo”, confirmó.

Agregó que esta lucha le ha costado trabajos, como ‘Survivor’, un programa donde él debutó como conductor del reality.

Pero lo que más ha llamado la atención, fue al mencionar a Eugenio Derbez quien es embajador de ‘Animal Heroes’, asegurando que aunque “apoyan” las causas ambientales, en realidad no hacen nada para salvar a los animales.

“¿Saben a cuántos influencers les he escrito? Podría poner los ‘screenshots’ en WhatsApp de la gente que he invitado. ¿Y saben qué hacen? Se cruzan de brazos, no aportan absolutamente nada (…) Una vez se burló un influencer, Luisito Comunica, cuando hizo un vídeo sobre la ONU poniendo en su Twitter: ‘Síganme’ y burlándose. Se estuvo burlando y me quedé callado, nunca dije nada, hasta hoy lo estoy diciendo. ¿Y saben cuándo ha hablado para decir: ‘Te ayudo cabrón, sacamos el barco’? Nadie, todos buscan intereses propios. Millones de seguidores están a la disposición de apendejar a las personas’”, declaró.