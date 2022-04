Sale a la luz reacción de Jada Pinkett tras bofetada de su esposo a Chris Rock

La polémica que se vivió el pasado domingo protagonizada por Will Smith y Chris Rock en el escenario de la ceremonia de los Oscar 2022, continúa dando de qué hablar.

Ahora ha sido por un nuevo vídeo que ha surgido en redes sociales gracias a Michael Rappaport, actor y comediante quien hizo público un ángulo diferente del momento en el que Will Smith se levantó de su lugar para darle una cachetada a Chris Rock.

En el clip se aprecia de espaldas a Jada Pinkett Smith, reaccionando con risa a la bofetada que le propinó Will a Chris y después de que Chris intentara tomar esto con humor, al decir que ese se ha convertido en uno de los momentos más históricos de la televisión.

“La gente decía que Will Smith estaba protegiendo a Jada, ¿por qué JADA no estaba protegiendo a Will de arruinar literalmente toda su carrera? Mi esposa habría estado peleando conmigo antes de que me sentara por hacer una un agujero de mí mismo y de nuestra familia”, escribió Michael Rappaport.